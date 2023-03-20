كواليس جلسة تجديد حبس المتهمين في قضية «هوج بول».. غلق تطبيق مجهول المصدر

انتشر تطبيق بين عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إلى الحصول على أرباح مالية وهو ما جعل البعض يتعرض للنصب على أيدي تشكيل عصابي يدعى «هوج بول».

الحصول على أرباح مالية

وكانت وزارة الداخلية، قد أهابت بالمواطنين من المتهمين في قضية «هوج بول»، وأكّدت عدم الانسياق خلف تلك التطبيقات المجهولة المصدر والتي تُبث عبر شبكة الإنترنت والذين يزعموا فيها الحصول على مبالغ مالية كأرباح كبيرة وهو ما يشكل عدم منطقية فيما يبثون.

تعرض عدد من المواطنين للنصب

وألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على المتهمين في قضية «هوج بول»، بتهمة النصب على المواطنين وتعريضهم للنصب والاحتيال من تشكيلات عصابية دولية، بعد إيهامهم باستثمار أموالهم في تحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه.

وبعد أن تمكّن المتهمين في قضية «هوج بول»، من النصب على المواطنين، فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التي بلغ إجمالها 19 مليون جنيه، ووصل عدد المتهمين 29 شخصًا، منهم 13 شخصًا يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، واتخاذهم من 2 فيلا سكنية بالقاهرة مقرا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وتمّ القبض على المتهمين في قضية «هوج بول» من قبل الأجهزة الأمنية بعد استهدافهم، وبحوزتهم «39 شاشة كمبيوتر، 3367 خط هاتف محمول، 95 هاتف محمول، 9 أجهزة مودم رسائل جماعية، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بلغت 600 ألف جنيه و41 كارت ائتماني لبنوك بالخارج، 3 سيارات، 7 جهاز حاسب آلي».

وقررت النيابة العامة، اليوم الاثنين، تجديد حبس المتهمين في قضية «هوج بول»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.