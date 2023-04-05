قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدداً من الفعاليات خلال مارس

استمراراً لجهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري في تنفيذ المهام المكلفة بها بالتعاون مع كافة المؤسسات والأجهزة والمعنية بالدولة، نفذت القيادة العديد من الأنشطة على مدار شهر مارس الماضي، للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث وعقد لقاءات التوعية والزيارات الميدانية بالمشروعات القومية لشباب الجامعات.

تضمنت الأنشطة تنفيذ مشروعين للتدريب على مجابهة الأزمات والمواقف الطارئة بالتعاون مع محافظتي قنا والقليوبية للوقوف على مستوى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة وفـرض بعـض السيناريوهات المحتمل حدوثها تحت مختلف الظروف وكذا التدريب على نجدة الأهداف الحيوية واصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظتين وتحركها لمسافة 10 كيلومترات، وكذا المرور على معسكر الإيواء العاجل ومستشفى العزل الميداني للتأكد من مدى صلاحيتها وجاهزيتها الفنية، بهدف تنمية المهارات الميدانية للأجهزة التنفيذية والاستغلال الأمثل لموارد المحافظة والمحافظات المجاورة طبقاً للتنسيقات المشتركة.

شملت الأنشطة مرور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ومحافظ قنا على إحدى مدارس التأسيس العسكرية ونفذ الطلاب عددا من العروض العسكرية التي عكست مدى الانضباط العسكري الذي تتمتع به تلك المدارس، وتكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظة.

وفي إطار نشر الوعي الثقافى والوطني وتأصيل قيم الولاء والانتماء تم تنظيم عدد من الندوات التثقيفية بجامعات الفيوم وبورسعيد وبنها تم خلالها إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التي تواجه الشباب والدور الذي تقوم به الدولة المصرية في مختلف القطاعات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتكريم عدد من أسر الشهداء وبعض من ذوي الهمم بمختلف المحافظات.

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات الحكومية والخاصة إلى الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة لمتابعة حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في مجال التنمية الشاملة والوقوف على إمكانيات وقدرات تلك المشروعات وحجم الإنتاج الذي توفره في الأسواق المصرية وإتاحة الآلاف من فرص العمل للشباب.