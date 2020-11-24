الدفاع الشعبى ينفذ تدريبا لمجابـهة الأزمات والكوارث بالشرقية وأسوان

قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكري، بالتعاون مع محافظتي الشرقية وأسوان، بتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بنطاق المحافظتين.

جاء التدريب في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة الأجهزة التنفيذية للدولة بجميـــع محافظات الجمهورية لمجابهــة الأزمـــات والكوارث وتنسيق الإجراءات المتخذة لمجابهة أزمة فيروس كورونا، والحد من أخطار السيول والأمطار المتوقعة بالمحافظات.

وتم خلال التدريب فرض بعض السيناريوهات والمواقف الطارئة لمجابهة أزمة أو كارثة، وتم عرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظتين لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحل تلك المواقف فى التوقيتات المحددة، وتوفير أماكن إيواء للمتضررين من تلك الأزمة، وذلك بإنشاء معسكرات الإيواء العاجلة بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والشباب والرياضة والمجتمع المدنى وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين.

وفى ذات السياق تم اختبار الكفاءة الفنية للمركبات والمعدات الهندسية ومعدات الإغاثة من خلال تنفيذ اصطفاف لجميع المركبات والمعدات الهندسية التابعة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين، والتفتيش عليها، مع تنفيذ طابور سير لمسافة 10 كيلومترات لجميع المركبات والمعدات، للوقوف على الكفاءة الفنية لها ومدى جاهزيتها للعمل فى جميع الأوقات، كما اشتمل التدريب المشترك على تنفيذ بيان عملي لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظتين والمؤمن بواسطة قوات الحراسات المشددة لوزارة الداخلية.

يأتى ذلك التدريب للوقوف على مدى استعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين بعناصرها البشرية والمادية، ورفع مستوى العاملين من مختلف الأجهزة المعنية وصقل مهاراتهم، وتدريبهم على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانيات والوسائل المتاحة بالمحافظتين، وكيفية التنسيق على استخدام الاحتياطيات المتاحة لمحافظات الجوار والقوات المسلحة حال الطلب.

وفى نهاية المشروع بالمحافظتين، تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية .