من هي ألينا حبة؟.. المحامية العراقية التي تدافع عن دونالد ترامب

مع مثول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة في نيويورك في اتهامات متعلقة بدفع مبلغ كبير لممثلة لشراء صمتها، فضلا عن الاحتفاظ بوثائق سرية بعد خروجه من البيت الأبيض، ما يجعل أنظار الجميع تتجه نحو فريقه القانوني، وعلى رأسهم المحامية من أصل عراقي ألينا حبة، التي يبحث الكثيرون عن المعلومات المتاحة عنها.

من هي المحامية العراقية ألينا حبة؟

تعرف ألينا نفسها بأنها عربية أمريكية كاثوليكية تنحدر عائلتها من العراق وتقول إنها «متدينة للغاية»، وغادروا العراق في بداية عام 1980، وهي الشريك الإداري لشركة Habba Madaio & Associates LLP، وتعمل ألينا ككبيرة مستشاري MAGA، وهي مجموعة تدعم أجندة ترامب السياسية ومعتقداته، وفق ما ذكر بموقع «thenationalnews».

وهي محامية من ولاية نيوجيرسي من أصل عراقي، وهي التي تقود التحقيقات لتبرئة اسم نجم تليفزيون الواقع السابق دونالد ترامب.

والدها، هو الطبيب رفيع المستوى سعد حبه، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، والذي تخرج فى الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا، حاز عمله على العديد من الجوائز والتقدير، حيث تم تكريمه من الملكة إليزابيث في البلاط الملكي، ومنحته الحكومة الأيرلندية النبالة.

وألينا هي زوجة لمستثمر عقاري تجاري، وهي أم لطفلين، وقد نشرت على صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام صورة لابنتها بعد توقيع السيد ترامب على يدها، وأن ابنتها قالت لها: أمي لن أغسل هذه اليد مرة أخرى.

كيف عملت ألينا حبة مع دونالد ترامب؟

انضمت ألينا إلى فريق ترامب القانوني في سبتمبر 2021، بعد أن عملت في شركة محاماة صغيرة في نيوجيرسي، تقع على بعد أميال قليلة من نادي بدمينستر للجولف الخاص بالرئيس السابق، وقد انضمت إلى النادي ومن هنا بدأ تعارفها.

وتصفها مجلة «نيوزويك» بأنها «واحدة من أكثر محامي ترامب موثوقية عنده»، وقد ارتفعت ثرواتها الشخصية عندما تعاملت مع ترامب كعميل، حيث بلغ دخلها السنوي ما يقدر بـ210 آلاف دولار في عام 2021.