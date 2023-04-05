«ترامب»: الدولار سينهار قريبا ولن يكون العملة العالمية الأولى

حذّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من أن الدولار الأمريكي سيفقد مكانته بين العملات العالمية قريبًا، مشيرا إلى أن ذلك سيهوي بقوة الولايات المتحدة ومكانتها بين دول العالم.

وأضاف ترامب في خطاب ألقاه في ولاية فلوريدا: «عملتنا تنهار وقريبا لن يكون الدولار هو العملة العالمية، إنها هزيمة غير مسبوقة في 200 عام، وهذا سيبعدنا عن مكانتنا كقوة عظمى».

وأشار الرئيس الأمريكي السابق إلى أن الولايات المتحدة في حالة فوضى، قائلا: «اقتصادنا ينهار، والتضخم خارج عن السيطرة»، وفقا لما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وكان ترامب قد دافع عن نفسه أمام المحكمة، مساء أمس، مؤكدا أنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية وجهت إليه، وذلك في إطار ما يعرف بـ«مدفوعات شراء الصمت» لعام 2016.

يشار إلى أن هذه الاتهامات أول اتهامات جنائية توجه لرئيس أمريكي سابق.