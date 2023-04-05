إحباط محاولة بيع 8 آلاف لتر بنزين وسولار في السوق السوداء بكفر الشيخ

شنت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة الرائد أحمد بسيوني، بالتعاون مع الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة كفر الشيخ، برئاسة رجب نايل، وبالتعاون مع اللواء خالد عبدالسلام، مدير الأمن، حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية وبعض تجار المواد البترولية الذين يخزنون كميات كبيرة منه لبيعها بأعلى من السعر الرسمي، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة.

ضبط 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 آلاف و500 لتر بنزين و 2500 لتر سولار بحوزة تاجرين لبيعها بأعلى من السعر الرسمي، بمخزنين كبيرين بهدف طرحها في عبوات وزجاجات للمواطنين بأسعار مرتفعة، تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وجرى تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لعرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها بتهمة البيع بأزيد من السعر الرسمي والتي تبدأ غرامتها من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه.

ضبط حركة السوق والمتابعة المستمرة

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات على مدار اليوم والساعة لمتابعة حركة البيع والشراء ومدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى متابعة مدى جودة السلع المعروضة للمواطنين حفاظا عليهم من الأغذية الفاسدة.