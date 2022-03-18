أرقام الإبلاغ عن احتكار السلع ورفع أسعارها.. منها مباحث التموين

حملات مشددة تطلقها يوميا كافة الجهات المعنية ومنها التموين والتنمية المحلية؛ لضبط الأسواق والتلاعب في الأسعار ومحتكري السلع، وذلك نتيجة استغلال البعض لتبعات التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا والقيام برفع أسعار بعض المنتجات فضلا عن تخزين السلع الغذائية، وهو ما دفع الجهات الرقابية لتخصيص أرقام يمكن للمواطن من خلالها الإبلاغ للحد من هذا التلاعب.

إبلاغ جهاز حماية المستهلك

ويتلقى جهاز حماية المستهلك شكاوي المواطنين بشأن ارتفاع أسعار السلع على مدار الـ24 ساعة، للإبلاغ عن أي ارتفاع في الأسعار منعا للاستغلال من خلال رقم الخط الساخن لحماية المستهلك، وهو 19588 أو من خلال رقم واتس أب 01281661880 أو رقم واتس أب للمحافظات 01030000602، ويمكن للمواطن تقديم شكوى إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك وعلى الفور تتحرك سيارات الجهاز للوقوف على الشكوى وحلها والتعامل الفوري معها.

إبلاغ منظومة الشكوى الحكومية الموحدة

كما يمكن الإبلاغ من خلال تقديم شكوى عبر البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من خلال التواصل مع الخط الساخن الثابت برقم 16528، ومن خلاله يتم التواصل مع أحد الموظفين المختصين بتلقي تلك الشكاوى وإملاء شكواك.

إبلاغ مباحث التموين

ووفقا لوزارة التموين، فإن يحق للمواطن في حال رصد أي محاولة لتجميع السلع واحتكارها أو رفع أسعارها، يتم الإبلاغ من خلال مباحث التموين والجهات المختصة من خلال الرقم 16528، وهو رقم خاص برئاسة مجلس الوزراء، للإبلاغ عن أي مخالفة وأي استغلال ومحاولة لرفع الأسعار أو الاحتكار، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الشكاوى.

إبلاغ التنمية المحلية

وفي حال استغلال السائقين للأوضاع الحالية والقيام برفع أسعار الأجرة، فإن وزارة التنمية المحلية خصصت خطا ساخنا وهو 15330، يمكن للمواطن التواصل من خلاله مع الوزارة، وتقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي زيادة في تعريفة خطوط المواصلات.