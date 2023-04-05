«أوقاف سوهاج» تُعلن أسماء الفائزين بمسابقة أئمة المكافأة
كتب:
شيماء دراز
10:08 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
وزارة الأوقاف - أرشيفية
أعلنت مديرية أوقاف محافظة سوهاج، اعتماد عِدة خطباء مكافأة وأئمة من المحالين للمعاش، ومن الخطباء الحديثين ومن الأئمة أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير والدكتوراة على بند التحسين، للعمل بمساجد سوهاج المختلفة، بالوعظ والخطابة والأنشطة التوعوية والدعوية.
وكان المرشحون قد تقدموا لمسابقة الأئمة بالمكافأة لمديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، وجرى إعلان الفائزين ممن وقع عليهم الاختيار عقب اجتيازهم الاختبارات.
أسماء الفائزين بمسابقة أئمة المكافأة
وأعلنت المديرية، أسماء أئمة المكافأة عبر بيان لها، وهم:
- مصطفى البدري السيد أحمد، كخطيب بالمكافأة.
بينما اُعتمد من حملة الماجستير والدكتوراة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كلا من:
- الدكتور إبراهيم محمد أحمد محمد
- الدكتور علي أحمد عبد الهادي الخطيب
أئمة المكافأة بالمعاش
وأُعتمد من الأئمة المحالين للمعاش للعمل كخطيب وإمام بالمكافأة، كلا من:
- رمضان محمود على إسماعيل
- طلعت شمس الدين محمد
- عبد الرحمن أحمد صديق السمان
- رضوان عطية محمد
- إبراهيم أبو ضيف إبراهيم
- عبد الرحيم فهمى محمد
- علي محمود محمد الصغير
- إبراهيم كمال الدين محمد
- عبد الحليم صالح رضوان
- عبد العال مهران أبو خيرة