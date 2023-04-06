محافظ جنوب سيناء يعلن جاهزية شرم الشيخ لاستضافة اجتماعات البنك الأفريقي

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جاهزية مدينة شرم الشيخ لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، والتي من المقرر انعقادها في مايو المقبل.

أوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن شرم الشيخ تحولت إلى أفضل مدينة سياحية خضراء قبل قمة المناخ، والعالم شهد بأنها قادرة على استضافة أي مؤتمرات، موضحا أن بنك التنمية الأفريقي والبنك المركزي المصري، عقدا اجتماعات سابقة في شرم الشيخ لما تتمتع به من أمن وأمان ومقومات سياحية طبيعية.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه التقى بأكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي لبحث الاستعدادات النهائية لإقامة الاجتماع السنوي للبنك في الفترة من 22 إلى 26 مايو المقبل، موضحا أن الفنادق وقاعة المؤتمرات الدولية جاهزة لاستضافة الفعاليات والوفود المشاركة في الاجتماعات.

وأوضح اللواء خالد فودة أن الاجتماعات تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور عدد كبير من رؤساء البنوك والشركات الأفريقية الكبري، وقال إنه عقب عيد الفطر ستقوم اللجنة المنظمة بمعاينة الفنادق وتحديد القاعات الخاصة بعقد الاجتماعات وورش العمل بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

أكد أكينومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الأفريقي أنه جري عقد اجتماعات سباقة للبنك في شرم الشيخ حيث تتمتع بوجود بنية تحتية قوية ومرافق خدمية، ومناظر طبيعية تجذب ملايين السياح إليها فهي درة المدن السياحية في افريقيا.

وعبر عن سعادته بالاستعدادات الجارية لتنظيم هذه الاجتماعات، حضر اللقاء كيفين أوراما نائب رئيس البنك، وفينسنت نيمهيل السكرتير العام للبنك، وذلك في حضور ممثلين عن البنك المركزي المصري، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.