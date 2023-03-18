محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ أصبحت مدينة عالمية وصديقة للبيئة

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ عالمية وصديقة للبيئة، موضحًا: «التاكسي بها ذكي والباركنج ذكي، وأتمنى عودة الأتوبيسات التي تعمل بالغاز التي كانت موجودة في فترة استضافة مصر قمة المناخ cop27، كان لدينا 260 أتوبيسا، وطلبت 20 أتوبيسا فقط».

20 أتوبيسا بالكهرباء

وأضاف فودة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية جومانا ماهر: «تحدثت مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من أجل عودة 20 أتوبيسا يعمل بالكهرباء والغاز، لأن لدينا 140 شاحنا، وهناك وعد بعودة 20 أتوبيسا لأن منظرها رائع ويخدم المواطنين، ونتحدث عن منظر حضاري نسعى إليه».

800 تاكسي يعمل بالغاز

وتابع محافظ جنوب سيناء: «قريب جدا سنرى الأتوبيس الذي يعمل بالغاز يتحرك في شوارع مدينة شرم الشيخ، أما محطات الوقود كلها تعمل بالغاز أو الكهرباء، والمحطات التي تعمل بالبنزين والسولار موجودة، ولكن بنسبة بسيطة، لدينا في شرم الشيخ 800 تاكسي يعمل بالغاز الطبيعي، كما فتحنا 4 محطات للطاقة الشمسية في قمة المناخ cop 27، كما أن الفنادق أصبح لديها إنترنت فائق السرعة».