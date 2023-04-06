مسلسل يحيى وكنوز على dmc.. نبوءة غريبة لـ محمد صلاح (فيديو)

الحلقات الماضية من مسلسل يحيى وكنوز، شهدت قصصا مشوقة عن عظمة الحضارة المصرية القديمة عبر الرسوم المتحركة، حيث تتوالى أحداث مسلسل يحيى وكنوز في حلقته الرابعة عشرة التي عُرضت أمس الأربعاء، وشهدت نبوءة لـ محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني لكرة القدم وجناح ليفربول الإنجليزي، على لسان بطل العمل الذي يُجسد شخصيته في العالم القديم «يحيى».

مسلسل يحيى وكنوز

النبوءة كانت تنص على أنّ هناك نجما عالميا يُدعى «مو صلاح» سيحتل العالم، ولكن الملك أمنمحات سيطلب منه شرح تلك النبوءة ومن هو ذلك الشخص العالمي؟.

موقف الملك أمنمحات

أعجب الملك أمنمحات، في مسلسل يحيى وكنوز الحلقة الرابعة عشرة، بالنبوءة التي قالها «يحيى»، إذ اعتزم نقشها على جدران أحد المعابد في كيميت.

مواعيد المسلسل

ويعرض مسلسل يحيى وكنوز بعد أذان المغرب مباشرة على قناة dmc، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على قناة dmc دراما، الساعة 10:30 مساءً، ويعاد أيضًا الساعة 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة Watch IT.