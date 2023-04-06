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موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الخميس

كتب:

محمد عزالدين
05:05 ص | الخميس 06 أبريل 2023
مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني

مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني

يتساءل الجمهور عن موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الخميس، إذ شهدت الحلقات السابقة أحداث ومغامرات تاريخية شيقة، انتقل فيها «يحيى» للأحداث المختلفة للقدماء المصريين.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الخميس

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الخميس في الساعة 6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي.

وموعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الخميس على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز في منصة «Watch IT»، وذلك قبل عرض الحلقة 15 من المسلسل الموجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

أحداث مسلسل يحيى وكنوزومن المنتظر أن يقدم مسلسل يحيى وكنوز في الحلقة 15، معلومات عديدة عن الحضارة المصرية القديمة، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.

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بقلم محمد عزالدين