شيوخ الأزهر يصلون المغرب في حرم الكنيسة الأسقفية خلال حفل إفطار الوحدة الوطنية

وقف مشايخ الأزهر والأوقاف يصلون المغرب في حرم الكنيسة الأسقفية، خلال حفل إفطار الوحدة المصرية، الذي أقامته الكنيسة، في مشهد مصري خالص يظهر الوحدة الوطنية.

مائدة إفطار الوحدة الوطنية

جاء ذلك خلال استضافة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، لمجموعة من شيوخ الأزهر والأوقاف لإفطار الجماعي، داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال الدكتور سامي، إننا نجتمع خلال الشهر الكريم على مائدة المحبة والوحدة، إذ أن تلك اللقاءات تكون فرصة لتبادل الصداقة والمودة، التي هي أساس العلاقة التي تربط أبناء وطن الواحد على مائدة واحدة وهو دليل أخر على الود والمحبة.

وأكد أن مجتمعنا معروف بالتمسك بالقيم الدينية الأصلية التي تجعلنا نحترم مقدسات وعقائد الجميع، فنحن نجتمع في كثير من الأمور منها التحدث بنفس اللغة العربية، والتاريخ المشترك والتسامح الديني، وخلال لقاءنا اليوم على مائدة الإفطار ندعو الله أن يعم السلام والرخاء على بلدنا الحبيبة مصر.

مشايخ الأزهر والأوقاف يصلون جماعة في حرم الأسقفية

وبعد تناول وجبة الإفطار، قام مشايخ الأزهر والأوقاف بأداء صلاة المغرب جماعة في حرم الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية.

يشار أن هذا اللقاء كان بحضور المطران الدكتور منير حنا ورئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة.