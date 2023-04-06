سفير كوريا الجنوبية يحضر أكبر مائدة إفطار في مصر بالمطرية (صور)

حضر السفير الكوري هونج جين ووك، إفطار المطرية الجماعي في القاهرة، وسط سعادة واضحة على وجهه ومن أهالي المطرية بحضوره، وتعوّد السفير الكوري على حضور العديد من المناسبات في مصر.

وبمائدة كبير تسع لأكثر من 7 آلاف شخص، جهّز أهالي المطرية الإفطار الجماعي السنوي في شهر رمضان، بعزبة «أبو حمادة» للمرة التاسعة على التوالي.

أجواء رمضانية في شوارع المطرية

وفي أجواء رمضانية مُبهجة تملأ شوارع عزبة حمادة بمنطقة المطرية في محافظة القاهرة، احتفالا بشهر رمضان الكريم، يزينها تنظيم أكبر مائدة إفطار والتي تضم مئات الصائمين من متخلف الأجناس والإعمار والجنسيات، فضلًا عن تشغيل عدد من الأغاني الرمضانية القديمة، وفي وسط كل ذلك راح يتعالى صوت الصائمين وهم يرددون: «مطرية.. مطرية».