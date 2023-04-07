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متحدث الصحة الفلسطينية لـ«القاهرة الإخبارية»: مستعدون للتصعيد الإسرائيلي ورفعنا حالة الطوارئ

كتب:

محمد أيمن سالم
01:05 ص | الجمعة 07 أبريل 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أعلن الدكتور أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينة، أنه لم تصل أي إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة حتى الآن، وأن مستشفيات الوزارة تتابع تطورات الأوضاع جراء التصعيد الإسرائيلي، مع رفع حالة الطوارئ للقصوى.

أزمات طارئة ميدانية

وأوضح القدرة في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الطواقم الطبية المدربة والمؤهلة على أهبة الاستعداد، للتعامل مع أي أزمات طارئة ميدانية قد يشهدها القطاع، لافتا إلى أن الأطقم الطبية لديها الخبرة في التعامل مع أي حالات يحتمل وقوعها بسبب عمليات القصف الإسرائيلي.

جاء ذلك على خلفية تبادل إطلاق الصواريخ بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

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بقلم محمد أيمن سالم