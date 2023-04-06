القاهرة الإخبارية: 40 ألفا يؤدون العشاء والتراويح بالأقصى.. وإسرائيل تستعد لشن هجمات

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس، في خبر عاجل، بأن هناك 40 ألف مُصلٍ أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى.

صلاة التراويح في البلدة القديمة

وأضافت، خلال رسالة لها على الهواء، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من البلدة القديمة بعد انتهاء صلاة التراويح في البلدة القديمة في القدس المحتلة، وليس من المعروف هل ستقوم قوات الاحتلال باقتحام جديد للمسجد الأقصى أم لا.

وأوضحت أن نتنياهو بدأ اجتماعه مع الحكومة المصغرة، قبل قليل، وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت والقناة الثانية عشر العبرية، أن إسرائيل تتجه لشن هجمات جوية الليلة في لبنان وغزة، مع ترجيح أن يكون الرد عنيفا على الرشقات الصاروخية التي انطلقت صباح اليوم من لبنان على إسرائيل.

مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين

يذكر أن المواجهات تجددت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين المعتكفين في رحاب المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة، مساء أمس الأربعاء، في ثاني اقتحام تنفذه القوات الإسرائيلية لساحات المسجد، بذريعة إفساد شعائر يقوم بها المسلمون باستخدام السلاح.

الاقتحام الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، في ليلة الثالث عشر من شهر رمضان، أشعل فتيل موجة التصعيد الأخيرة، إذ اعتدت على المعتكفين والمصلين بداخله، وأخرجتهم منه بالقوة، بعدما أطلقت قنابل الغاز السام والصوت داخل مصلياته، واعتقلت أكثر من 400 مُصل.