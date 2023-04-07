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«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تفتح الملاجئ وسط قصف قوي للجيش على غزة

كتب:

محمد أيمن سالم
01:40 ص | الجمعة 07 أبريل 2023
غزة

غزة

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجوما على مواقع في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مع تفعيله منظومة القبة الحديدية في منطقة تل أبيب تحسبا لأي تطورات أمنية.

وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر شريط الأخبار الخاص بها، أن الغارات إسرائيلية تستهدف مواقع في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وجرى فتح الملاجئ في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة.

وتقصف الطائرات الإسرائيلية حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، مع دوي انفجارات قوية في بيت حانون شمال قطاع غزة، وانفجارات مختلفة في جنوب ووسط وشمال غزة من جراء القصف الإسرائيلي.

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بقلم محمد أيمن سالم