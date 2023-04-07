الأزهر يحدد سنن يوم الجمعة المستحبة في 6 نقاط.. منها التسوك والتطيب

تحدث مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سنن يوم الجمعة، التي يستحب للمسلم القيام بها بالتزامن مع أيام الجمعة المباركة، وخاصة في شهر رمضان الكريم، الذي يعيش المسلمون الجمعة الثالثة منه اليوم.

وحدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سنن يوم الجمعة في 6 نقاط، وهي:

- الاغتسال:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل».

سنن يوم الجمعة

- التبكير إلى الصلاة:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول».

- التطيب:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «.. وأن يمس طيبا إن وجد».

- التسوك:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «.. وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد».

- لبس أفضل الثياب:

قال تعالى: «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد».

- الذهاب إلى المسجد مشيا:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من اغتسل يوم الجمعة، وغسل وبكر وابتكر، ودنا واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها».