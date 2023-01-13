أفضل سنن يوم الجمعة.. منها الاغتسال والتطيب والتبكير للمسجد والإنصات

تعد سنن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة من الأمور التي تهم العديد من المسلمين، لما ليوم الجمعة من بركة وخير وكونه خير أيام الأسبوع، ويحرص المسلمون على حسن استغلال هذا اليوم المبارك فيما يرضي الله عز وجل، لذا فإن سنن يوم الجمعة من الأمور التي يواظب عليها الكثيرون، أملا أن يتقبل الله هذا الأعمال الصالحة.

سنن يوم الجمعة

ونشر مركز الأزهر العالمي للفتوى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجراف يجمع أفضل سنن يوم الجمعة المستحب فعلها في هذا اليوم المبارك، التي ضمت ما قاله الله عز وجل فيس القرآن وأقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث.

الاغتسال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم الجمعة، فليغتسل».

التطيب

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «.. وأن يمس طيبا إن وجد».

لبس أفضل الثياب

قال تعالى: «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد».

التبكير إلى الصلاة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول».

التسوك

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «.. وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد».

الذهاب إلى المسجد مشيا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيامها وقيامها».