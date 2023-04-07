أوقاف بورسعيد: تجهيز 2600 كرتونة رمضان لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا

أعلن الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف بـ محافظة بورسعيد، تسليم مديرية التضامن الاجتماعي 2600 كرتونة رمضان، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لرفع العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

التضامن تتسلم 2600 كرتونة رمضان

وأكد الشيخ جمال عواد، أن أعداد كرتونة رمضان التي تم تسليمها لـ التضامن، بلغت 6 آلاف كرتونة، وذلك علي أكثر من مرحلة، بجانب تسليم طن من اللحم البلدي الأحمر، وذلك لضمان دعم الأسر الأولي بالرعاية خلال شهر رمضان.

وأوضح الشيخ جمال عواد، أن وزارة الأوقاف تحرص خلال شهر رمضان على الإسهام في خدمة المجتمع وذلك من خلال تعظيم جهودها في استقبال الشهر الكريم، وتتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير مليون ونصف شنطة من السلع الغذائية، وكان نصيب محافظة بورسعيد عدد كبير منها يتم توزيعها على الأسر البسيطة خلال الشهر الفضيل.

توزيع شنط رمضان

وأشار وكيل أوقاف بورسعيد، أن الشنط الرمضانية يتم توزيعها في كافة شوارع وأحياء المدينة خاصة الأكثر فقرًا والأولي بالرعاية، كما تصل القوافل إلي قري غرب بورسعيد وقري الجنوب والشرق، وتستهدف الوصول إلي 100 بالمائة من الأسر المستحقة.