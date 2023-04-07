وكيل صحة الشرقية يتفقد مركز الغسيل الكلوي بالغار ومتابعة انتظام سير العمل

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مركز الغسيل الكلوي بالغار، التابع لمستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، وأعمال التطوير الجارية به.

يضم المركز 34 ماكينة غسيل كلوي

تفقد وكيل وزارة الصحة قسم الكلي الصناعي، الذي يضم عدد 34 ماكينة غسيل كلوي، تقوم بخدمة 56 مريض كلي، كما تفقد وحدة معالجة المياه الخاصة بالوحدة، وتم التأكد من إجراء أعمال الصيانة الدورية لها، وفقاً للمعايير، كما تابع هشام مسعود، أعمال التطوير الجارية بالوحدة لرفع كفاءتها، والوقوف على نسب التنفيذ.

إجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضي

ووجه وكيل الوزارة بسرعة الانتهاء من الأعمال لخدمة المرضي، وموجهاً بإجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضي اليوم وغداً بمستشفى الزقازيق العام، والاستعانة بمستشفى حميات الزقازيق، إذا تطلب الأمر، نظراً لأعمال التطوير الجارية بوحدة الغار، والبالغ التكلفة التقديرية لها 450 ألف جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني، مع توفير وسائل مواصلات مريحه لنقل المرضى، لأماكن تقديم الخدمة البديلة، تيسيرا عليهم، وتم علي الفور التواصل مع المرضى، واستدعاء جميع الفرق الطبية بوحدة الكلي الصناعي لتقديم الخدمة اليوم للمرضى.

كما أشرف الدكتور هشام مسعود على نقل المرضى في حضور مدير عام الطب العلاجي، ومسئولة الكلي، والإدارة الهندسية بالمديرية، ومدير مستشفى الزقازيق العام، ورئيس قسم الكلي الصناعي بالمستشفى، وبعد التنسيق مع مستشفيات الزقازيق العام، وحميات الزقازيق، لسرعة تقديم الخدمة للمرضى، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل.