قناة الحياة تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر كتب: محمد أسامة رمضان 07:45 م | الجمعة 07 أبريل 2023 صلاة التراويح تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة «الحياة» من مسجد الإمام الحسين. اقرأ المزيد: قناة الناس تنشر تلاوة هادئة من صلاة التراويح بألمانيا للشيخ محمد السعدني قطة تقف على كتف شيخ أثناء صلاة التراويح.. «الفيديو أبهر رواد السوشيال ميديا» معلومات عن الشيخ وليد مهساس.. قطة تسللت على كتفه أثناء صلاة التراويح صلاة التراويح في رمضان.. ماذا يقال بفترة الاستراحة بين الركعات؟ التراويح الحياة قناة الحياة صلاة التراويح بقلم محمد أسامة رمضان