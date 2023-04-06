صلاة التراويح في رمضان.. ماذا عن فترة الاستراحة بين الركعات؟

يحرص المسلمون على أداء صلاة التراويح في رمضان بشكل مستمر، كونه شهر الخير واليمن والبركات، لكن بدأ البعض يتساءل ما عدد ركعات صلاة التراويح؟ وهل قراءة القرآن أفضل بين كل أربع ركعات في فترة الاستراحة أو المديح والإنشاد أفضل؟ وذلك حرصا على أدائها بشكل صحيح، ونيل الدرجات الأعلى في الثواب عند الله.

صلاة التراويح في رمضان

صلاة التراويح في رمضان، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، ليست فرضا والدين يسر، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها؛ فمن استطاع صلاتها عشرين ركعة أتى بالكمال وعمل عملًا يُثَاب عليه وله أجر وافر، ومن لم يستطع صلاة العشرين صلَّى ما في استطاعته، ويكون بذلك مأجورًا أيضًا، غير أنَّه لم يرقَ إلى درجة الكمال، ولا يكون بذلك تاركًا فرضًا من الفرائض.

الجلوسُ بين صلاة

ويُسْتَحَبُّ الجلوسُ بين صلاة كلِّ أربعِ ركعاتٍ بقدرها، وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر، ولم يُؤثَر عن السلف شيءٌ معين يلزم ذكره في حالة الانتظار، وأهل كل بلد مُخَيَّرون وقت جلوسهم هذا، بين قراءة القرآن والتسبيح وصلاة أربع ركعات فرادى والتهليل والتكبير أو ينتظرون في صمت وسكون.