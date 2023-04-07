خالد الجندي عبر قناة الناس: الله يبشر دائما أهل الحق بدعم وتأييد إلهي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى دائما يبشر أهل الحق بدعم وتأييد إلهي.

مزيد من العقلاء

وأضاف، خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية الناس، مساء اليوم: «محتاجين إلى المزيد من العقلاء المنصفين».

تأييد وخطاب عاقل

وتابع: «الله سبحانه وتعالي يقول في كتابه الكريم: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يعلمون.. وأن الله سبحانه وتعالي يقول إن وجود عاقل واحد في حياتك يغنيك عن الدنيا بأسرها».

وأردف: «ده دعم وتأييد وخطاب عاقل تشعر أن الغرس أتي ثماره، وأن الشجرة أينعت وأتت ثمارها».