حج الأقباط إلى القدس.. 4 آلاف يسيرون على خطى المسيح في أسبوع الآلام

يتواصل توافد الحجاج الأقباط على الأراضي المقدسة، لحضور أسبوع الآلام ومعجزة سبت النور وعيد القيامة، في القدس المحتلة، للتبرك من المواضع الأخيرة للسيد المسيح على الأرض بحسب الاعتقاد المسيحي.

أسعار برامج حج الأقباط 2023

وبحسب صبري يني، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، فأن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للسفر هذا العام خلال أسبوع الآلام تراوح ما بين 3 إلى 4 آلاف مواطن، وتقوم بتسفيرهم نحو 30 شركة سياحة، لافتا إلى أن كل الرحلات ستنظمها شركة مصر للطيران وستنطلق جميعها من مطار القاهرة.

وتبدأ أسعار برامج حج الأقباط للقدس هذا العام من 52 ألف جنيه، وهي الأسعار التي تشمل سعر تذكرة الطيران وحجوزات الفنادق وقيمة دخول المزارات.

برنامج حج الأقباط في القدس

ويشمل برنامج حج الأقباط إلى القدس، زيارة قبر أليعازر، والتوجه إلى مدينة اللد لزيارة كنيسة مارجرجس، ثم زيارة بيت طبيثا، وكنيسة القديس بطرس، وزيارة كنيسة القيامة لحضور قداس وزفة الشعانين، وبعد ذلك زيارة كنيسة المهد، والصعود إلى جبل التطويبات، ثم جولة بالمركب في بحيرة طبريا.

كذلك يشمل البرنامج زيارة مدينة أريحا وصعود الجبل، ثم زيارة شجرة زكا، ثم نهر الأردن، والتوجه إلى جبل الزيتون ليزوروا بيت فاجي، وزيارة كنيسة القيامة وزيارة الكنيسة القبطية ودير السلطان.

وبعد ذلك يشمل البرنامج التوجه لمدينة الناصرة لزيارة كنيسة البشارة، ثم زيارة كنيسة قانا الجليل، ثم بعدها الصعود إلى جبل طابور لزيارة كنيسة التجلي، وزيارة مدينة حيفا الساحلية والصعود إلى جبل الكرمل، وزيارة جبل صهيون لزيارة قبر الملك داود وكنيسة صياح الديك وكنيسة نياحة مريم العذراء وعلية صهيون (غرفة العشاء الأخير) ثم السير في طريق آلام السيد المسيح، والتوجه إلى منزل قيافا حيث حُبس المسيح، وإلى كنيسة القيامة، ثم بعد ذلك يتم حضور خروج النور المقدس في كنيسة القيامة قبل حضور قداس عيد القيامة، ثم التوجه إلى البحر الميت.