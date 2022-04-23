سبت النور.. الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة في كنيسة مصر الجديدة اليوم

تحتفل الكنيسة الإنجيلية اليوم السبت بعيد القيامة، ووفق معتقد الكنيسة فهي «ذكرى وفاة يسوع المسيح على الصليب بعد محاكمته التي شهدت التعذيب والمعاناة ووفاته على تلة غولجوتا على الصليب»، واليوم هو سبت النور، «ذكرى نزول المسيح من على الصليب» وفق المعتقد الكنسي.

احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد القيامة

وكشف المركز الإعلامي للطائفة الإنجيلية بمصر، أن قداس عيد القيامة المجيد سيقام في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وذلك في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، ويترأس قداس عيد القيامة المجيد الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

عيد القيامة

ويعد احتفال عيد القيامة المجيد هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها ومتمم الصوم الكبير الذي استمر لمدة 55 يومًا، وهو أيضا ذكرى بداية زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يوماً حتى عيد العنصرة الذي يقصد به «حلول الروح القدس على تلاميذ المسيح بعد صعود يسوع بعشرة أيام» وفق العقيدة الكنسية.

سبت النور

ويعد اليوم السبت هو سبت النور وهو أحد أيام أسبوع الآلام، الذي يعد أقدس 7 أيام في الديانة المسيحية، وهو اليوم الذي يلي الجمعة العظيمة وقبل أحد القيامة أو عيد الفصح، واليوم السابع من أسبوع الآلام، الذي يحتفل فيه المسيحيون بذكرى دخول المسيح القدس وإنشاء سر التناول وصلب يسوع وموته، ثم القيامة من الأموات في يوم أحد القيامة.

طقوس سبت النور

وعن طقوس سبت النور الكنسية، فهي تتكون من 3 مراسم هي الصلاة، ودخول الأسقف القبر المقدس (قبر المسيح)، حيث يصلي البطريرك طالباً من الرب أن يخرج النور المقدس، وتضرب الأجراس بحزن، حتى يدخل البطريرك ويجلس على الكرسي البابوي، ويتجمع المؤمنون من الطوائف المسيحية كافة، يدخل البطريرك إلى القبر وهو يحمل شمعة مطفأة مكونة من 33 شمعة في حزمة واحده تمثل عمر السيد المسيح، وداخل القبر المقدس، يصلّي البطريرك، فيما يغلف المكان سكون وصمت شديد، «فالمؤمنون يترقبون خروج النور، وبعد الصلاة، يخرج البطريرك حاملاً شمعةً مُضاءة، يوّزع نورها على المؤمنين» بحسب البيان.