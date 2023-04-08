«القوى العاملة» تنظم ندوة في المنيا عن مخاطر عمل الأطفال

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بشأن تنظيم ندوة توعوية حول «مخاطر عمل الأطفال»، ذلك بالتعاون مع جمعية أمين بك إبراهيم للأيتام بالمنيا.

مفهوم عمل الأطفال والتوعية بمخاطره

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، اليوم السبت، أنها تلقت تقريرا من محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، أوضح فيه أن الندوة تناولت مفهوم عمل الأطفال والتوعية بمخاطره وأثره على الأطفال أنفسهم وعلى المجتمع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك تنفيذا لقرار وزير القوى العاملة رقم 215 لسنة 2021، والقوانين الصادرة في هذا الشأن.

وبحسب البيان، ألقت المحاضرة تريزة سلامة كبير باحثين بالمديرية ومدير التراخيص وتنظيم عمل الأجانب وعضو بوحدة المساواة بين الجنسين، وأُقيمت تحت إشراف خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، وشيرين عبد الحي مدير الإدارة العامة للمرأة، وعزة الجندي مدير إدارة المرأة بمديرية القوى العاملة بالمنيا.

تشديد الرقابة على منشآت القطاع الخاص

ويأتي عقد ندوات التوعية بأخطار ومشاكل عمالة الأطفال في ظل توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لمديري القوى العاملة بالمحافظات، بضرورة تفعيل وتشديد الرقابة على منشآت القطاع الخاص، والتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق معايير عمالة الأطفال المنصوص عليها في مواد قانون العمل.