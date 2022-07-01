القوى العاملة.. مراجعة قوانين عمالة الأطفال وتعيين 12165 شابًا في 6 محافظات

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 24 إلى 30 يونيو 2022، حيث شارك وزير القوى العاملة في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، كما هنأ عمال مصر بانتهاء العرس الديمقراطي الكبير لانتخابات الدورة الجديدة 2022-2026 واختيار رئيسا لاتحاد عمال مصر.

قيمة بوليصة التأمين التكافلي لأسر 6 عمال متوفين

ووجّه محمد سعفان وزير القوى العاملة، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، لأسر 6 عمال متوفين من 5 محافظات «الإسكندرية والمنيا والمنوفية وبنى سويف والقاهرة»، وصرف نفقات علاج 3 حالات عجز جزئي نتيجة إصابة أثناء العمل، وحالتين استثنائيتين، وتعويض لأبناء عامل، في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

وسلم سعفان الشيكات المستحقة لأسر العمال والتي أصدرتها شركة مصر للتأمين، بإجمالي ملايين و378 ألفاً و400 جنيه لورثة العمال المتوفين والمصابين.

وأعلن وزير القوي العاملة، أن الوزارة حرصت على تحديث ومراجعة كافة القوانين والقرارات بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى تعديل القرار الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18 سنة، ويتضمن القرار تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.

القضاء على عمالة الأطفال في سلاسل التوريد بأفريقيا

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، في إطار مشروع «الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد بأفريقيا»، والتي تنفذها منظمة العمل الدولية بمشاركة وزارتي القوى العاملة والتضامن والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة.

كما هنأ الوزير خلال كلمته بالاحتفالية جميع العاملين في جمهورية مصر العربية على انتهاء العرس الديمقراطي الكبير، انتخابات المنظمات النقابية العمالية في دورتها الثانية الجديدة 2022 - 2026، والتي توجت باختيار رئيس للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وشارك فيها 481 من أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد مقدماً جزيل الشكر والتقدير للأعضاء على حرصهم على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم لتشكيل تنظيم نقابي قوي.

تعيين الدفعة الأولى من خريجي البرنامج التدريبي المجاني لشركة هواوي

وقرر وزير القوى العاملة، تعيين الدفعة الأولى من خريجي البرنامج التدريبي المجاني لشركة «هواوي للتكنولوجيا مصر»، والذي تم على 5 برامج متخصصة من خريجي كلية الهندسة قسمي «اتصالات، وحاسبات»، وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات، وخريجي قسم إدارة الأعمال، وذلك للدفعات «2018، و2019، و2020»، كمدربين بالتعاون مع الشركة .

وقام الوزير بتسليم الشباب من خريجي التدريب عقود العمل الخاصة بهم للعمل في شركة «هواوي تكنولوجيز مصر»، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، مهنئاً إياهم على انتهاء فترة تدريبهم وحصولهم على الوظيفة المناسبة لتخصصاتهم، مؤكداً أنها مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقهم لتدريب غيرهم من الراغبين في العمل بوظائف المستقبل المقدمة من خلال البرنامج.

كما التقى وزير القوى العاملة بمكتبه بديوان عام الوزارة، ممثلي وفد الشركة المساهمة «أتوم ستروي إكسبورت»، المقاول العام المنفذ محطة الضبعة النووية، بحضور ناتاليا شافالوفيتش نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للموارد البشرية والإتصالات الداخلية، في إطار اهتمام وزارة القوى العاملة بتسهيل إجراءات الشركات الأجنبية التي تعمل على أرض مصر.

مشروع محطات الطاقة النووية بالضبعة

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن مشروع محطات الطاقة النووية بالضبعة هو أحد أهم المشروعات القومية العملاقة التي تعتبر خطوة مهمة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية في مصر، مشيدا بحرص الشركة على اتباع كافة الإجراءات القانونية، ومؤكدا أن الوزارة تقدم كافة أوجه التعاون والتسهيلات لمساعدة الشركات على إنهاء تلك الإجراءات .

وقال الوزير: إن إنشاء مكتب العمل التابع للوزارة بالضبعة والذي سيبدأ عمله خلال يوليو يعبر عن حرص الوزارة على تقديم كافة الخدمات الخاصة بتوفير عمالة مصرية وإنهاء إجراءات التصاريح للأجانب وغيرها من الإجراءات، وطالب الوزير الشركة بإمداد الإدارة المختصة بالتشغيل في الوزارة باحتياجاتهم من العمالة المصرية من حيث العدد والتخصصات والمواصفات المطلوبة لإعداد العمالة وتدريبها لتكون مؤهلة للعمل بالشركة.

ومن جانبها قدمت شافالوفيتش التهنئة للوزير بمناسبة ذكرى ثورة يونيو، وعيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن محطة الضبعة يعمل بها كثير من الجنسيات سواء عمال أو مهندسين وأنها بالفعل بحاجة الى عمالة مصرية سيتم إرسال مواصفاتها إلى الإدارة المختصة بالوزارة، وأثنت على وجود مكتب عمل تابع للوزارة في الضبعة والذي سيعمل على تسهيل العديد من الإجراءات.

كما أعلن وزير القوي العاملة ، أن الخميس 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

حقوق وواجبات العمال في ظل قانون العمل

وعلى جانب آخر نظمت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ندوة بشركة «فاركو بي»، العالمية للكيماويات تحت عنوان: «حقوق وواجبات العمال في ظل قانون العمل»، تضمنت حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال في ظل قانون العمل، لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والضوابط الخاصة بعمل الأطفال.

كما تناولت الندوة آخر المستجدات التي من المتوقع أن يتناولها قانون العمل الجديد والذي يتم مناقشته حاليا بمجلس النواب ويصب في مصلحة العامل وصاحب العمل، الأمر الذي يدعم الناتج القومي والاقتصاد الوطني بصفة عامة.

كما أقامت مديرية القوى العاملة ندوة بعنوان «التبرع بالبلازما واجب وطني»، وهي عبارة عن تعريف بالبلازما وأهمية مشتقات البلازما والأمراض التى يتم علاجها بهذه المشتقات، كما شملت تعريف بالمشروع القومى للتبرع بالبلازما وأهميته، وتم التحدث فيها عن عملية التبرع خطواتها والفوائد التى تعود على المتبرع، يعتبر ذلك ضمن المبادرة الرئاسية للتصنيع والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما.

ملتقى توظيفي في الفيوم

وشاركت مديرية القوي العاملة بالفيوم في افتتاح الملتقى التوظيفي والذى نظمته مؤسسة «عزيز للتنمية المستدامة»، والمنعقد بمركز شباب ناصر بالحادقة تحت رعاية المديرية، وبحضور فراج سعيد، وحسني عطا ممثلين من وزارة القوى العاملة بمشاركة 5 شركات من القطاع الخاص والاستثماري في مجالات التصنيع ومستحضرات التجميل والخدمات الأمنية وفرت 318 فرصة عمل للشباب من الجنسين تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم .

وانتهت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، من دورة تدريبية في مجال ريادة الأعمال للمبتدئين بين العقلية والممارسة بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى TEVET، لتغيير فكر وتوجهات الشباب إلى ثقافة العمل الحر وتعريفهم بمصادر التمويل المختلفة والاعتماد على أنفسهم لإقامة مشروعات خاصة بهم بمركز التدريب المهنى.

تعيين 12165 شابًا منهم 277 «قادرون باختلاف» في 6 محافظات

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 12165 شابًا منهم 277 «قادرون باختلاف»، في 6 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة المنيا، والإسماعيلية، والإسكندرية، والجيزة، والبحيرة، والمنوفية، بلغت 17 مليونًا و897 ألفاً و111 جنيهاً، والتفتيش على 3616 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 6683 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 6683 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان في الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 85 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 112 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير إن المستحقات بلغت 201 ألفاً و 779 دولارًا بما يعادل 3 ملايين و775 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

الحصول على مستحقات مواطن مصري توفي في قطر

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بدولة قطر، في الحصول على مستحقات مواطن مصري توفي في حادث سير بالعاصمة القطرية الدوحة، وبلغ إجمالي مستحقاته 213 ألفا و57 ريالا قطريا، بما يعادل مليونًا و91 ألف جنيه مصري تقريبا.

وأخيراً زار مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية العامة المصرية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، المواطن المصري، محمود محمد محجوب موسى، بمستشفى سليمان الحبيب، بعد تعرضه لحادث سقوط من الدور الثالث أثناء عمله بأحد مواقع العمل التابعة لشركة ندارات العربية للتجارة والمقاولات العامة بالرياض، ونتج عنه كسر بالجمجمة أدى إلى غيبوبة وفقدان الوعى جزئيا وكسر بالعمود الفقرى أدى إلى شلل بالجانب الأيمن.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة إن الزيارة جاءت بناء على توجيهات فورية من وزير القوى العاملة محمد سعفان، بضرورة المتابعة علي مدار اليوم لحالة المصاب، وحفظ جميع حقوقه فى العلاج والرعاية الطبية اللازمة وكذلك مستحقاته المالية وتعويض إصابات العمل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا بذلك من مكتب الرياض، أشار فيه الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب بالرياض بأنه قام والملحق العمالي كريم أبو السعود بزيارة المصاب، للوقوف الوقوف على حالة المريض وتقديم الدعم المعنوى لزوجته المرافقة له بالمستشفى وترتيب زيارة لإدارة المستشفى مطلع الأسبوع المقبللتسهيل إجراءات استكمال العلاج.