القبض على 29 متهما بحيازة أسلحة في حملة أمنية بأسيوط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت (دائرة مركز شرطة القوصية) أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط 32 قطعة سلاح ناري عبارة عن (10 بنادق آلية – 12 بندقية خرطوش – 10 فرد محلي – عدد من الطلقات النارية ) بحوزة 29 متهما لـ 13 منهم معلومات جنائية).

- ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة، وضبط (1.650 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 1.450 كيلو جرام لمخدر الشابو) بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية).

- تنفيذ 374 حكما قضائيا متنوعا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.