الأنبا مارتيروس: حريق كنيسة العذراء لم يسفر عن إصابات

قال الأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، أنه نشب منذ قليل، حريق محدود بالطابق الأخير بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا آبرام، بمنطقة السماكين، بالزاوية الحمراء.

وأضاف في بيان رسمي صدر منذ قليل، إن الحريق طال عددا من المقاعد البلاستيكية الخاصة بنادي الكنيسة الذي يشغل الطابق نفسه.

الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات

وسارعت أجهزة الحماية المدنية إلى الكنيسة وتعاملت مع الحريق بكفاءة وسرعة حيث تم إخماد الحريق وتبريد المكان بالكامل خلال ساعة واحدة، ويقوم رجال المعمل الجنائي بعملهم حاليًا لمعرفة سبب الحريق.

كما حضر إلى الكنيسة للمتابعة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والسادة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وحكمدار القاهرة ومدير عمليات الحماية المدنية، لم يسفر الحريق عن أية وفيات أو إصابات.