طقوس أسبوع الآلام 2023.. سترات سوداء وبصخات في المحافظات يوميا

ينطلق أسبوع الآلام 2023 من اليوم الأحد، حيث قداس أحد الشعانين، وما يتبعه من انطلاق البصخات في كل كنائس محافظات مصر، وفقا لطقوس مميزة بهذا الأسبوع المقدس بحسب العقيدة المسيحية، الذي يحوي عددا كبيرا من الأعياد، وكل يوم فيه يعبر عن قصة وموقف عاشها السيد المسيح في رحلته نحو الصلب وفداء البشرية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، طقوس أسبوع الآلام 2023 في كنائس المحافظات، الذي يبدأ من اليوم أحد السعف، بحسب ما أعلنته الإيبارشيات الرعوية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهي طقوس ثابتة في مصر وكنائس بلاد المهجر التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كونه طقس كنسي يسير عليه الجميع.

نظام الصلوات في أسبوع الآلام 2023

تبرز أولى طقوس أسبوع الآلام في صلوات البصخة، حيث أنه يطلق عليه «أسبوع البصخة» أي أسبوع العبور، من الآلام إلى القيامة، حيث تصلى صلوات البصخة بنظام الساعات لكل يوم وتنقسم 5 ساعات مثل صلوات الاجبية التي لا تصلى في هذا الأسبوع ويعوضها صلوات البصخة: «باكر، الثالثة، السادسة، التاسعة، الحادية عشر» بالإضافة إلى طلبة الصباح.

الستائر السوداء.. طقوس أسبوع الآلام

وتبدأ بصخة أسبوع الآلام من أحد الشعانين حتى غروب الجمعة العظيمة، حيث تشهد هذا الأسبوع اتشاح أعمدة الكنيسة القبطية بالسواد والأيقونات بالإضافة إلى المنجلية وستر الهيكل، على أن يتم تغيير ذلك عقب غروب يوم الجمعة واستبدالها بالستائر البيضاء.

أربعاء أيوب من طقوس أسبوع الآلام

وتشهد كنائس الإسكندرية اليوم الأربعاء أحد أهم طقوس أسبوع الآلام وهي بصخة أربعاء أيوب، حيث ترجع تسميته بـ«أربعاء أيوب» إلى أنه كان يقرأ في هذا اليوم سفر أيوب الصديق، وكذا للرموز التي يرمز بها أيوب الصديق، وكذا للرموز التي يرمز بها أيوب الصديق في آلامه للمسيح.