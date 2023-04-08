تامر شلتوت يجسد شخصية إرهابي في مسلسل الكتيبة 101

شارك الفنان تامر شلتوت، في مسلسل الكتيبة 101 بشخصية الإرهابي أبو زياد الأجنبي، التي أثارت جدلا كبيرا خلال الحلقتين الـ16 و17، والتي ظهر بها وهو يحاول الهجوم على مدينة الشيخ زويد.

تفاصيل شخصية الكتيبة 101

وظهر شلتوت، لأول مرة بشخصية إرهابي أجنبي، يشارك في افتتاح مدينة الشيخ زويد والتي تختلف عن الشخصيات التي قدمها من قبل، والتي تفاعل الجمهور معها بشكل كبير، وعلق شلتوت قائلا: «تشرفت أن أكون ضمن ملحمة مسلسل (الكتيبة 101) وقمت بدور الإرهابي أبو زياد الأجنبي».

أحداث مسلسل الكتيبة 101

‎شهدت أحداث الحلقة السابعة عشرة من مسلسل الكتيبة 101 نجاح قوات الجيش فى السيطرة على مدينة الشيخ زويد، بعد هجوم الإرهابيين على شوارعها وأكمنتها فى محاولة منهم لإعلانها إمارة إسلامية، إلا أن قوات الجيش تعاملت مع العناصر الإرهابية ودافعوا عن أرض سيناء ورفع العلم المصري مجددا.

كما شهدت الحلقة أيضا قيام الرائد نور صلاح العزب والمقدم خالد وعدد من عناصر الجيش بتنفيذ عملية نوعية وسط نيران الإرهابيين ونجحوا فى تدمير مركز القيادة الخاصة بالإرهابيين وهو ما أفقدهم التواصل مع بعضهم البعض، وكانت من أحد أسباب نجاح قوات الجيش فى السيطرة على الموقف.