تفاصيل انفجار صاروخ في الأردن.. وقع في سماء منطقة وادي عقربا دون إصابات

انفجر صاروخ في الهواء في منطقة وادي عقربا الأردنية المحاذية للحدود السورية، وكشف الجيش الأردني، تفاصيل انفجار الصاروخ.

انفجار الصاروخ في الساعة 09:25 مساءا بتوقيت القاهرة

وأشار مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة لـ الجيش الأردني، إلى أن الصاروخ انفجر في تمام الساعة 10:25 مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي «09:25 مساءا بتوقيت القاهرة»، ما أسفر عن سقوط شظايا في المنطقة دون وقوع أضرار بالأرواح أو الممتلكات.

وأضاف المصدر العسكري الأردني، أن الفرق المختصة من سلاح الهندسة، ستتعامل مع موقع حادث انفجار الصاروخ، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، زعمت في وقت سابق، إن صاروخين أطلقا من سوريا، باتجاه الجولان المحتل، سقط أحدها في منطقة مفتوحة، فيما أشارت وسائل إعلام، إلى سقوط الصاروخ الثاني سقط في الأردن.

وأشارت وسائل إعلام أخرى، إلى إطلاق 3 صواريخ من سوريا أحدها سقط في سوريا والثاني في الأردن والثالث بمنطقة بالجولان المحتل، وفقا لما ذكرته وكالة «عمون» الأردنية.

دوي انفجار في «إربد» شمال الأردن

وفي وقت سابق، أشار شهود عيان، إلى سماع دوي انفجار في مدينة «إربد» شمال الأردن قرب الحدود مع سوريا.

وأضاف المصدر العسكري، أن الجيش الأردني، ماضي في مراقبة أي تطورات للأوضاع في المنطقة، وأهاب بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع.