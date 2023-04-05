سوريا تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى

أدانت سوريا اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى، مطالبة المجتمع الدولي برفع الغطاء عن الممارسات الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم لوقفها وردعه ومحاسبة مسئوليه عن جرائمهم التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن سوريا تستنكر استمرار الصمت الدولي والحماية لهذه الجرائم التي تهدف لإشعال المنطقة وتصدير الأزمات الداخلية لمسئولي السلطات الإسرائيلية.

وأضافت أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأقصى وفلسطين لا تنفصل عن ممارساته عبر استمرار احتلاله للجولان العربي السوري وبقية الأراضي العربية المحتلة، وتكرار اعتداءاته على الأراضي السورية وقصفه للمدنيين والبنى التحتية في سوريا.