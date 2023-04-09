أبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان.. إليك التفاصيل

يعتبر السودان بوابة مصر للانطلاق إلى القارة الأفريقية، والروابط الممتدة بين مصر والسودان، تفرض ضرورة الاستفادة منها لكلا البلدين الشيقيقين، ويربط مصر والسودان الجوار الجغرافي واللغة المشتركة والمعابر البرية، ما يدعم قوة العلاقات بين البلدين، وتمتاز العلاقات الاقتصادية بينهما بالقوة والاستدامة، كما تجمعهما اتفاقيات اقتصادية مشتركة، منها اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا»، واتفاقية التجارة الحرة العربية.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز معلومات عن الاستثمارات المصرية السودانية والتبادل التجاري بين البلدين وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة للاستعلامات.

وفيما يلى معلومات عن الاستثمارات المصرية السودانية، والتبادل التجاري بين البلدين، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة للاستعلامات.

أبرز المعلومات عن التبادل التجاري بين مصر والسودان

- 1.9 مليون دولار حجم الاستثمارات السودانية في مصر عام 2018-2019.

- 2.2 مليون دولار حجم الاستثمارات السودانية في مصر خلال العام المالي 2018 -2019.

- 10.2 مليون دولار حجم الاستثمارات السودانية في مصر خلال العام المالي 2019-2020.

- 498.9 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية للسودان خلال عام 2020.

- 826.8 مليون دولار: قيمة الصادرات المصرية للسودان خلال 2021.

- 212.5 مليون دولار قيمة الواردات المصرية من السودان خلال عام 2020.

- 336.7 مليون دولار قيمة الواردات المصرية من السودان خلال 2021.

- 1.2 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال 2021.

- 711.4 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2020.

- 32.4 مليون دولار قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسودان خلال العام المالي 2018 / 2019.

- 17 مليون دولار قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسودان في العام المالي 2019/ 2020.