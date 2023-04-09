العلاقات «المصرية - السودانية» نموذج للتعاون الاستراتيجي بين الأشقاء

تؤكد مصر دائما علاقات الأخوة والتضامن مع السودان، وأن العلاقات بين البلدين الشقيقين تعد علاقات استراتيجية بالغة الأهمية للبلدين على كل المستويات، ونظرا لوقوع السودان ضمن الدائرتين العربية والإفريقية للسياسة الخارجية المصرية، أولت مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013، أهمية بالغة لعلاقتها مع الخرطوم، ضمن إعادة تحديد وصياغة دوائر وتوجهات سياستها الخارجية، بما يتلاءم مع المحددات والتحديات الجديدة، التي رتبتها التحولات العالمية والإقليمية خلال العقد الماضي، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.

علاقات متميزة بين مصر والسودان

وحظى السودان بأولوية على أجندة القيادة السياسية الخارجية، ومن مظاهر الاهتمام المصري بالبلد الشقيق، الزيارات الرئاسية المتبادلة على فترات متقاربة، إذ أن أول زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية عام 2014، كانت إلى السودان، ضمن جولة شملت ثلاث دول، وأيضا بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية عام 2018، توجه إلى السودان في أول زيارة خارجية يقوم بها.

مرحلة جديدة بين مصر والسودان

دشنت القاهرة مرحلة جديدة من علاقتها مع الخرطوم، عنوانها «العلاقات الاستراتيجية الأخوية»، عكستها حجم الزيارات المتبادلة بين الجانبين على المستويات الرسمية والحكومية والشعبية، والتنسيق في كل المجالات، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، والدعم لخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلدهم.