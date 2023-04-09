وزيرة الهجرة تهنئ المصريين في الداخل والخارج بـ«أحد السعف»

هنأت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جميع المصريين بالداخل والخارج، بمناسبة «أحد السعف»، الذي يوافق اليوم الأحد الموافق 9 من أبريل الجاري.

أحد السعف

ونشرت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، منشورا عبر الصفحة الشخصية لها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جاء فيه: «كل عام والمصريين جميعا بالداخل والخارج بخير بمناسبة أحد السعف، كل عام ومصر تجدل سعف السلام والحب».

احتفالية كنيسة الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة المجيد

وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج شاركت في احتفالية كنيسة الأرمن الكاثوليك بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث أعربت عن تمنياتها القلبية بالخير والأمن لمصر والمصريين جميعًا بالداخل والخارج.

ووجّهت وزيرة الهجرة تهنئتها لجميع المصريين في الخارج بمناسبة مختلف الأعياد والمناسبات المبهجة، متمنية لهم الصحة والسعادة.