وزيرة الهجرة تلقي محاضرة للدفعة 55 من الملحقين بالمعهد الدبلوماسي

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، دفعة الدبلوماسيين الجدد، بمقر المعهد الدبلوماسي، في إطار تعريفهم بجهود الدولة في ملفات الهجرة وما تقدمه الوزارة في مختلف الملفات، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي 55 للملحقين الدبلوماسيين بحضور السفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، و38 ملحقا دبلوماسيا.

الوزارة مسؤولة عن نحو 14 مليون مصري بالخارج

ومن ناحيتها، استهلت وزيرة الهجرة اللقاء بالتأكيد على أن الخارجية المصرية مدرسة للدبلوماسية، وفيها تخرج قامات مصرية عريقة، معربة عن تهنئتها للملحقين الجدد باختيارهم لتمثيل مصر، مؤكدة أن على عاتقهم مهمات كبيرة، منذ لحظة اختيارهم.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة مسؤولة عن نحو 14 مليون مصري بالخارج، وهو ملف مهم من ملفات الأمن القومي، على اختلافهم، مؤكدة حرص القيادة السياسية على تعظيم الاهتمام بالمصريين بالخارج في الجمهورية الجديدة، وربطهم بالوطن.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن وزارة الخارجية المصرية من أقدم وأهم المؤسسات في مصر، وهي ذاكرة الدولة المصرية منذ أيام الملكة حتشبسوت حتى الآن، مؤكدة أن سفراءنا بالخارج هم صوت مصر وخط الدفاع الأول في مختلف المحافل، مؤكدة أنها حرصت على أن يكون أول لقاء لها في منصبها بالسيد الوزير سامح شكري، وزير الخارجية، مؤكدة أننا نتعاون جميعا لصالح أبنائنا بالخارج، ولتحقيق المصالح المصرية وربط أولادنا بالوطن.

وأكدت السفيرة سها جندي، حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمصريين بالخارج انطلاقاً من رؤية الوزارة التي تهدف إلى تعزير ارتباط المصريين بالخارج بالوطن والحفاظ على الهوية الوطنية، مع تقديم الدعم وحماية مصالح المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم بكافة الوسائل.

ومن ناحيته، رحب السفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، بالسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، والوفد المرافق لها، مؤكدا أنها شخصية دبلوماسية من الطراز الرفيع، مضيفا: «نثق أنها ستحقق المزيد من النجاحات في مختلف الملفات».

وتابع مدير معهد الدراسات الدبلوماسية أن وزارة الهجرة من الوزارات المحورية لخدمة ملايين المصريين بالخارج، حول العالم، بجانب ربطهم بالوطن وتوظيف خبراتهم وقدراتهم لتحقيق أهداف الدولة المصرية، مثمنا جهود الوزارة في مختلف الملفات، ما يؤتي ثماره ويحقق الاستفادة من الخبراء والعلماء النابغين في مختلف المجالات، بجانب مد جسور الثقة مع مختلف الفئات من المصريين بالخارج، بالتعاون مع سفراء مصر حول العالم.

وثمن السفير وليد حجاج، مبادرات وزارة الهجرة للتيسير على المصريين بالخارج، وتعزيز جهود رعاية الدولة لهم، ومتابعة مختلف الملفات بدبلوماسية وحكمة، بجانب التواصل مع مختلف الجاليات المصرية حول العالم، وربطهم بالوطن.

وفي السياق ذاته، أشارت وزيرة الهجرة إلى جهود التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، مثمنة جهود وزارة الخارجية من سفراء وقناصل، والتعاون لحل مشكلات المصريين بالخارج، مؤكدة أن هناك لقاءات بشكل دوري، تتم مع جاليات مصر حول العالم، ضمن مبادرة ساعة مع الوزيرة، للوقوف على مقترحاتهم وآرائهم، ومعرفة ما يتطلعون إلى تحقيقه.

وتحدثت وزيرة الهجرة عن عدد من المحفزات التي قدمتها الوزارة للمصريين بالخارج، منذ توليها حقيبة وزارة الهجرة منذ أغسطس 2022، حتى الآن، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ومن بينها تنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرهم من المميزات والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج في الشهادات البنكية والعوائد المتميزة.

وتناولت السفيرة سها جندي، جهود تقديم تيسيرات ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، لأول مرة في التاريخ، ليتمكن المصريون بالخارج من الاستفادة من المبادرة، بتخفيضات غير مسبوقة، والاستفادة من حزمة إعفاءات متميزة.

الشباب المصري يبعث على الفخر في كل المحافل

وتناولت وزيرة الهجرة جهود إنشاء شركة لاستثمارات المصريين بالخارج، بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على هذه التوصية، وتوجيهه بالبدء في التنفيذ، ومن ثم جاءت مختلف الجهود من لقاءات المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، حتى تم تسمية مجلس الإدارة، بجانب جهود التنسيق لجذب استثمارات المصريين بالخارج وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في جهود التنمية المستدامة في مختلف المجالات، مضيفة أن الوزارة أطلقت حملة "مستثمرو مصر بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟، والتي توضح ما تمتاز به مصر من بيئة جاذبة للاستثمارات في مختلف المجالات، كونها واحدة من أكبر الأسواق، مع ما تمتاز به من بنية تحتية قوية وخريطة استثمار صناعي توضح كل الفرص والمجالات التي يمكن الاستثمار فيها.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أننا بصدد إطلاق تطبيق إليكتروني متخصص، يضم كافة المحفزات والمميزات المقدمة للمصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان تحقيق أقصى استفادة لمواطنينا.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الشباب المصري يبعث على الفخر في كل المحافل، معربة عن ثقتها في الشخصية المصرية التي تستطيع إثبات جدارتها والعمل لصالح الوطن، مشيرة إلى جهود شباب الباحثين المصريين بالخارج، حيث شارك 6 منهم في فعاليات مؤتمر المناخ COP27، في حلقة نقاشية عن الحد من الانبعاثات الكربونية وقضايا التغير المناخي، مشيرة إلى العمل على تكوين مجلس للباحثين يضم شباب الباحثين المصريين في الخارج للمشاركة بالرأي في القضايا الهامة المعروضة عليهم من قبل الدولة، كل حسب تخصصه.

وتابعت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، الحديث عن جهود التواصل مع المصريين بالخارج، سواء الزيارات الخارجية أو اللقاءات الافتراضية، أو تلقي المقترحات والاستفسارات والشكاوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتحقيق أكبر عدد من المحفزات التي تربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، بجانب تفعيل غرف عمليات أثناء الأزمات؛ للتواصل المستمر والفعال مع المصريين بالخارج، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن سلامة أبنائنا، ومن بينها الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك وباء كورونا المستجد، وغيرهم.