وزيرة الهجرة تشارك في إفطار الهيئة العامة للرقابة المالية

شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدعوة من دكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في حفل إفطار الهيئة، والذي أقيم أمس، بعنوان «إفطار لم الشمل» بحضور عدد من الوزراء السابقين وأعضاء مجالس إدارات الهيئة الهامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة ورؤساء اتحادات الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب والشيوخ.

التعاون المستمر والبناء لخدمة ابناء مصر بالخارج

وأعربت السفيرة سها جندي عن امتنانها للتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في العديد من الملفات منها وثيقة التأمين على المصريين بالخارج والتعاون بشأن آليات تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، مثمنة هذا التعاون المستمر والبناء لخدمة ابناء مصر بالخارج.

واستهل دكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية كلمته بالترحيب بوزيرة الهجرة والحضور، واستعرض تطور أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الهيئة مؤخرا، لتهيئة الظروف المواتية التي تدعم بناء نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، يساعد الكيانات الاقتصادية على النمو وتطوير أعمالها عبر الاستفادة من الحلول والمنتجات والخدمات المالية غير المصرفية.

الاستفادة من الحلول والمنتجات والخدمات المالية غير المصرفية

وتطرق الدكتور فريد خلال كلمته، إلى استراتيجية الهيئة لتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال أطر ومحاور متكاملة وهي تطوير الأسواق والمنتجات وتطوير الأطر الرقابية والخدمية ودعم استقرار الأسواق والشمول المالي والاستثماري والتأميني وتطوير قدرات المهنيين.

وخلال الفاعلية، كرّم رئيس هيئة الرقابة المالية، رؤساء الهيئة ونواب رؤساء الهيئة السابقين، والراحلين من رواد القطاع المصرفي، والقيادات بهيئة الرقابة الذين أتموا فترة عملهم وبلغوا سن التقاعد.