تسمم طفلين في نجع حمادي بمحافظة قنا بسبب مبيد حشري

أصيب طفلين شقيقين بحالة تسمم، إثر تناولهما مشروب به مبيد حشري داخل قرية المغاربة، مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تسمم طفلين

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد ببلاغ بحالات تسمم طفلين من أسرة واحدة، داخل قرية المغاربة التابعة للمركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف، وتبين إصابة كلا من: «أسماء. ذ»، 5 أعوام، وشقيقتها «حبيبة. ذ»، 4 أعوام، وجرى تحويلهما إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وبينت تحريات مباحث مركز شرطة نجع حمادي، أن الطفلين تناولا مشروبا من المطبخ، كان عليه مادة طاردة وقاتلة للحشرات فأصيب بالتسمم، ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تحريات المباحث.