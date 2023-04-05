إصابة طفلين باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أصيب طفلين شقيقين يقيمان بقرية بني عقبه التابعة لقرية الشراهنة في مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، بحالة إعياء واشتباه تسمم غذائي، وجرى نقلهما الى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.

بلاغ بإصابة طفلين

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة طفلين شقيقين بحالة إعياء وادعاء الاشتباه في تسمم غذائي، والذي وجه بسرعة نقلهما إلى أقرب مستشفى لتقديم الإسعافات الأولية لهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سيارة إسعاف لنقل المصابان إلى مستشفى الفشن

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بسيارة إسعاف لنقل المصابان إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تفاصيل إصابة شقيقين بادعاء تسمم غذائي

وتبين أن المصابان هما: سيف محمد سفيان، 4 سنوات، مقيم بني عقبه الشراهنة، وشقيقه محمد محمد شعبان 3 سنوات، مقيم بني عقبه الشراهنه، وجرى نقلهما إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، وجار تحرير محضر بالواقعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما بمستشفى الفشن المركزي، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، حيث تبين أن حالتهما مستقرة، وتحرر محضر بالواقعة.