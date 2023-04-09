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الرئيس السيسي يتابع جودة الخدمات والنظم التكنولوجية بقسم شرطة مدينة نصر أول

كتب:

محمد متولي
07:04 م | الأحد 09 أبريل 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي في قسم أول مدينة نصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي في قسم أول مدينة نصر

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر أول قبل أذان المغرب بدقائق، واطمأن على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة بالقسم.

كما تعرف على أحدث النظم الإلكترونية التي يتم استخدامها وخاصة نظام العرض الإلكتروني على النيابة العامة من داخل القسم.

وتناول الرئيس الإفطار مع الضباط والأفراد ووجّه لهم التحية على ما يبذلونه من جهد في سبيل الوطن.

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بقلم محمد متولي