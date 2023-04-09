لحظة وصول الرئيس السيسي لقسم شرطة مدينة نصر أول في زيارة مفاجئة «فيديو» كتب: محمد أيمن سالم 06:25 م | الأحد 09 أبريل 2023 الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر بالتزامن مع أذان المغرب. اقرأ المزيد: الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل جدة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ذا تراي فاكتوري تطلق سباق "نصف ماراثون الأهرامات" بمشاركة 4000 متسابق نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الإليزيه: ماكرون يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الرئاسة غدا اتحاد العمال يهنىء الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب بمناسبة عيد الأضحى الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي بقلم محمد أيمن سالم