التحالف الوطني «مظلة الخير».. «الوطن» ترصد أنشطة أكبر كيان تنموي أعاد إحياء دور المجتمع المدني (ملف خاص)

خرج التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى منذ يومه الأول لتدعيم مبدأ العمل التشاركى على مستوى الجمهورية، بعد أن عانى المجتمع المدنى فى مصر لسنوات طويلة من العمل فى جزر منعزلة، لكن مع خروج التحالف إلى النور انتهت هذه المرحلة تماماً، وبدأت مرحلة العمل المنظم والتشاركى، من خلال قاعدة بيانات ضمت 37 مليون مواطن من المواطنين الأكثر احتياجاً فى كل ربوع مصر.

استطاع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أن يحقق نقلة فارقة فى التنمية الشاملة، رغم خروجه إلى النور منذ فترة ليست بالطويلة، وهو يستكمل هذه الجهود نحو الحلم الكبير لكل المصريين، وهو حلم التنمية الشاملة فى جميع المجالات والقطاعات. ومع مطلع عام جديد توافق شركاء التحالف الوطنى على وضع خطة تتضمن توسيع دائرة الدعم والمساعدات المقدمة للفئات الأوْلى بالرعاية، خاصة فى القرى الفقيرة والأكثر احتياجاً، التى يتم اختيارها وفق معايير علمية ودقيقة، لتأتى مبادرة «كتف فى كتف»، التى حققت انتشاراً واسعاً منذ الإعلان الأول عنها.

وجاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ليجمع شمل المنظمات الأهلية تحت مظلة واحدة، ليكون نواة للمشاركة فى أعمال الخير والتنمية، إيماناً من الدولة المصرية بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى كفاعل أساسى ورئيسى فى العملية التنموية التى تشهدها مصر حالياً لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصرى، من خلال الوجود على طاولة واحدة، ووضع آلية لتنسيق الجهود وتوسيع دائرة الاستفادة.

وكانت البداية فى مارس الماضى باجتماع 24 كياناً من رواد العمل الأهلى فى مصر، وارتفع هذا العدد بعد ذلك ليتخطى 30 كياناً مع إطلاق التحالف أول مبادرة له فى شهر رمضان الماضى بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأوْلى بالرعاية، استناداً إلى دور منظمات المجتمع المدنى التى تمتلك كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى قدرتها على الوصول إلى الأسر الأوْلى بالرعاية.

الرؤية

توحيد جهود المجتمع الأهلى والجمعيات الخيرية والتنموية فى مصر لتعظيم الاستفادة للأسر الأكثر احتياجاً وتنظيم جهود التنمية

رسم سياسات عمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركى تكاملى لأول مرة فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر

البداية

انطلق التحالف فى 13 مارس العام الماضى تكليلاً لإعلان الرئيس عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى