«الإفتاء» عبر قناة الناس: لا زكاة على ذهب الزينة عند جمهور العلماء

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى أم أحمد، أوضحت أنها تملك قدرا كبيرا من الذهب للزينة، هل تجوز الزكاة عليه.. وعلى الأموال التي عندها؟، قائلا: «ذهب الزينة ليس عليه زكاة عن جمهور العلماء».

إخراج الزكاة للمساكين

وتابع أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «أولا جيد إنها تشغل نفسها بإخراج الزكاة للمساكين، لكن هذا الذهب زينة ومتاع مهما بلغ ومهما كان قدره فلا زكاة عليه، أما الفلوس ما دام بلغت النصاب فعليها زكاة أول ما يعدى عليها حول كامل».

انطلاق قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى، عدة برامج للمرأة والطفل، وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي مجالات الحياة كافة.