شيخ الأزهر يدعو عبر قناة الناس إلى الاجتهاد للخروج بفقه جديد يبين حقيقة التعدد

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن فوضى التعدد من الموضوعات الخَطِرة التي تغلبت فيها مَواريث العادات والأعراف على مواريث الشَّريعة وأحكامها، حيث دعا إلى ضرورة الاجتهاد للخروج بفقه آخَر أو فتاوى أخرى أقرب إلى كتاب الله وسُنَّة نبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم، إلى السَّاحة حتى تبين للناس حقيقة ما نُزل إليهم في هذا الشأن.

شيخ الأزهر: لا أدعو إلى تشريعات جديدة

وأضاف فضيلة الإمام الأكبر، خلال حلقة اليوم من برنامج «الإمام الطيب» على قناة الناس: «لا أدعو أبدًا إلى تشريعاتٍ جديدةٍ تلغي حق التعدد، معاذ الله أن أدعوَ، أو أُفكِّر في الدَّعوة إلى تشريعٍ يصدمُ تشريعات القُرآن الكريم أو السُّنَّة المُطهَّرة».

دعوة إلى المزيد من التأمل

وتابع الطيب: «أدعو إلى مزيدٍ من التأمُّل في أحكامِ هذين المصدرينِ الكريمين، وإلى مزيدٍ من التأمُّلِ في ميراثِنا الفقهي العظيم، وآراء علمائِنا من أئِمَّة الفِقْه والتفسير والحديث، فقد اتفق الفقهاء على أنَّ تعدد الزوجات في أفضلِ أحوالِه رخصة مشروطة بشرطِ القدرة على الإنفاق على زوجتين، والعدل المطلق بينهما، ومجرد الخوف من عدم الوفاء بأي من هذين الشرطين يجعل من الزواج الثاني ظُلمًا يَحْرُم ارتكابه».