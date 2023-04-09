حصاد عام من نجاح التحالف الوطني: 30 مليون مستفيد و2000 جنيه متوسط خدمة الأسرة

بعد إعلان 2022 عاماً للمجتمع المدنى شهدت مصر طفرة غير مسبوقة فى العمل الأهلى مع انطلاق شرارة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يوم 13 مارس 2022، فى خطوة فريدة من نوعها وحّدت كيانات ومؤسسات المجتمع المدنى تحت مظلة واحدة للحماية والدعم والتنمية والتمكين للأسر الأكثر احتياجاً.

«التحالف» جمع شمل المنظمات الأهلية تحت مظلة واحدة ليكون نواة للمشاركة بين جميع الفئات، إيماناً من الدولة بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى كفاعل أساسى ورئيسى فى العملية التنموية لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن، من خلال الوجود على طاولة واحدة. وخرج التحالف منذ يومه الأول لتدعيم مبدأ العمل التشاركى، بعد أن عانى المجتمع المدنى فى مصر لسنوات من العمل فى جزر منعزلة، لذلك تم وضع قاعدة بيانات ضمت 37 مليون مواطن من الأكثر احتياجاً.

وحقق «التحالف» نقلة فارقة فى التنمية الشاملة، ويستكمل حالياً هذه الجهود نحو الحلم الكبير لكل المصريين، وهو التنمية الشاملة، بعد توافق الشركاء على وضع خطة تتضمن توسيع دائرة الدعم والمساعدات وفق معايير علمية ودقيقة.

شباب وفتيات التحالف يشاركون في تجهيز السلال الغذائية وتوزيعها على 20 مليون مستفيد في جميع المحافظات

والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى هو حصيلة تجمُّع منظمات المجتمع المدنى الموجودة فى مصر، لتوحيد جهودها وتعزيز روح التعاون بينها بمختلف مجالاتها. ويسعى «التحالف»، من خلال المنظمات المساهمة، إلى تعزيز وحماية وتحسين حقوق الإنسان، فتعمل هذه المنظمات على تطوير المجتمع، وتتشارك فى أهداف عامة لتحقيق العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية، ونتيجة للأزمات العالمية التى يمر بها الاقتصاد والتحديات التى يشهدها العالم والتى أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة وتراجع معدلات النمو، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، كل تلك الأسباب كانت دافعاً قوياً لتوحيد جهود منظمات المجتمع المدنى تحت مظلة التحالف الوطنى فى 13 مارس 2022 بمشاركة وعضوية أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية وكياناً خدمياً وتنموياً، لتتنوع الأنشطة التى يقوم بها الكيان لتشمل كل القطاعات التى تهم المواطن المصرى.

انطلق التحالف فى الثالث عشر من مارس العام الماضى، وتم تدشينه فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2022 عام المجتمع المدنى، ليأتى كأول استجابة من المجتمع المدنى بإجراء حوار مجتمعى موسع لتنسيق الجهود بين كافة أطراف العمل الأهلى والتنموى تحت مظلة واحدة، لتبدأ مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية بالتكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص. وضم التحالف بدوره الاتحاد العام للجمعيات، الذى يمثل كياناً قانونياً منتخباً ومؤسساً بشكل ديمقراطى من كل الاتحادات الإقليمية والنوعية على مستوى الجمهورية.

التنسيق مع مؤسسات الدولة لضمان تحقيق التكامل وليس المنافسة والتكرار.. وإنفاق 12 مليار جنيه لمساعدة «الأكثر احتياجاً»

واستطاع «التحالف» تحقيق العديد من الإنجازات على مدار عام منذ انطلاقه، كتأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوى على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقاً، ولأول مرة فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر يتم رسم سياسات عمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركى تكاملى، والدخول فى مشروعات مشتركة، مع التخطيط بشكل مسبق لضمان تحقيق التكامل وليس المنافسة والتكرار، إضافة إلى إنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، كما تمت مراجعة كافة ميزانيات أعضائه من كافة الجهات الرقابية المنوط بها ذلك.

مشروعات لبيع رؤوس الماشية

وبلغ متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد 400 جنيه وللأسرة 2000، وهذا يوضح مدى حوكمة إنفاق أموال جمعيات التحالف، فضلاً عن دعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية، وتم استقبال عدد 5 ملايين مواطن فى مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطنى، وتوفير 39.500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مبادرة «ازرع» لتحسين أحوال صغار الفلاحين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية

وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية، وإطلاق مبادرة «ازرع» لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب إطلاق قوافل «ستر وعافية» التى أصبحت أكبر حدث اجتماعى جماهيرى حاشد يتم تنفيذه فى القرى المصرية.

إنشاء غرفة عمليات لتلقي الطلبات العاجلة والشكاوى

وإنشاء غرفة عمليات لتلقى الطلبات العاجلة والشكاوى، وللتحرك السريع فى أوقات الأزمة، بالإضافة إلى دمج عدد 250 ألف شاب من المتطوعين فى أنشطة التحالف الوطنى، وهذا يُعد أحد أهم مكتسبات التحالف لتشجيع أكبر عدد من الشباب على الانضمام للنشاط التطوعى.

كما أطلق التحالف برنامجاً تليفزيونياً على شبكة تليفزيون الحياة ليكون حلقة الوصل مع المواطنين لتلقى الحالات والاستجابة لها، إضافة إلى استقبال الحالات من الصفحات الرسمية للتحالف على مواقع التواصل والرد عليها وتلبية طلباتها من قبَل أعضاء التحالف، ولأول مرة فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر يتم عمل قاعدة بيانات موحدة للتطوع فى مختلف الجمعيات، بحيث يتم من خلالها تبادل المتطوعين عند الحاجة، وتوفير برامج تدريبية لبناء قدراتهم.

كما أطلق «التحالف» مبادرة «كتف فى كتف»، أضخم مبادرة للحماية الاجتماعية فى مصر والعالم، والتى جاءت كآخر ثمار الجهود التنموية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، استعداداً لشهر رمضان، فبعد إعلان 2022 عاماً للمجتمع المدنى شهدت مصر طفرة غير مسبوقة فى العمل الأهلى، لا سيما مع انطلاق شرارة تدشين «التحالف» فى 13 مارس من العام الماضى، ليكون هذا التحالف خطوة فريدة من نوعها، وتتوحد فى إطاره كيانات ومؤسسات المجتمع المدنى تحت مظلة تحالف واحد يعمل للتنمية وتقديم الحماية المجتمعية للأسر الأكثر احتياجاً.