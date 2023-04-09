«جنود الخير»: 250 ألف متطوع من الشباب والفتيات بالتحالف الوطني في كافة المحافظات

بات التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى وسيلة لتنسيق الجهود فى المجتمع المدنى، وتم تدشينه فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، وجاء كأول استجابة من المجتمع المدنى لإجراء حوار مجتمعى موسع، وتنسيق جهود جميع أطراف العمل الأهلى والتنموى تحت مظلة واحدة، لتبدأ مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية بالتكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص.

ويضم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى 34 جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكياناً خدمياً وتنموياً فى المحافظات، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذى يضم فى عضويته 32 اتحاداً نوعياً و27 اتحاداً إقليمياً، تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية.

تاريخ العمل الأهلى والخيرى فى مصر يعود إلى أكثر من 200 عام منذ إشهار أول جمعية أهلية، ورغم الشكل المؤسسى الذى اتخذه هذا العمل، ومع تزايد أعداد الجمعيات والمؤسسات، التى تجاوز عددها 52 ألف جمعية، بات عدم وجود آلية تنسيق واضحة تُعزز التواصل بين مؤسسات العمل الأهلى وعدم توحيد الجهود بينها سبباً وراء إهدار الكثير من موارد هذه الجمعيات وعدم وصول الدعم والمساعدات إلى مستحقيها، مع عدم وجود قاعدة بيانات موحدة تجمع بيانات الأسر المستفيدة، بالإضافة إلى عدم وجود مظلة واحدة تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلى وبعضها البعض تمكنهم من رسم سياسات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية الشاملة، لذلك كان لا بد من توحيد جميع الجهود تحت مظلة واحدة وإطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى فى نموذج فريد من نوعه للتكامل والتكاتف وتجربة غير مسبوقة فى العمل المجتمعى فى مصر.

وضم التحالف الاتحاد العام للجمعيات، الذى يمثل كياناً قانونياً منتخباً ومؤسساً بشكل ديمقراطى من كل الاتحادات الإقليمية والنوعية على مستوى الجمهورية، وسعى التحالف لضم أعضاء جدد فى جميع المجالات والتخصصات وتوسيع دائرة المشاركة فى هذه التجربة الوطنية لتوحيد الجهود لتعظيم أثر العمل المجتمعى.

سياسات عمل بشكل تشاركي ومشروعات اقتصادية لضمان تحقيق التكامل

ونجح التحالف الوطنى فى ضم 34 كياناً تنموياً وخدمياً من رواد العمل المجتمعى فى مصر، تحت مظلة واحدة بإجمالى 250 ألف متطوع، ليقدم خدماته لأكثر من 30 مليون مستفيد خلال عام واحد، ما يعد محطة فارقة فى العمل الأهلى فى مصر، واستطاع التحالف تحقيق العديد من الإنجازات على مدار عام منذ انطلاقه منها تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوى على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقاً، ولأول مرة فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر يتم رسم سياسات عمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركى تكاملى، والدخول فى مشروعات مشتركة، مع التخطيط بشكل مسبق لضمان تحقيق التكامل وليس المنافسة والتكرار، بالإضافة إلى إنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، كما تمت مراجعة جميع ميزانيات أعضائه من جميع الجهات الرقابية المنوط بها.

توفير 39.5 ألف فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ملف الزراعة

يصل متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد إلى 400 جنيه وللأسرة 2000 جنيه، وهذا يوضح مدى حوكمة إنفاق أموال جمعيات التحالف، كما يتم دعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية، وتم استقبال 5 ملايين مواطن فى مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطنى وتوفير 39500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية، وعمل التحالف على إطلاق مبادرة «ازرع» لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وأيضاً إطلاق قوافل «ستر وعافية»، التى أصبحت أكبر حدث اجتماعى جماهيرى حاشد يتم تنفيذه فى القرى المصرية.

قوافل «ستر وعافية» أكبر حدث اجتماعي جماهيري

ومن جهود التحالف الوطنى إنشاء غرفة عمليات لتلقى الطلبات العاجلة والشكاوى، وللتحرك السريع فى أوقات الأزمة، ودمج 250 ألف شاب من المتطوعين فى أنشطة التحالف الوطنى، وهذا يعد أحد أهم مكتسبات التحالف لتشجيع أكبر عدد من الشباب على الانضمام للنشاط التطوعى، كما أطلق التحالف برنامجاً تليفزيونياً على شبكة تليفزيون الحياة ليكون حلقة الوصل بين التحالف والمواطنين لتلقى الحالات والاستجابة لها، بالإضافة إلى استقبال الحالات من الصفحات الرسمية للتحالف على مواقع التواصل الاجتماعى، والرد عليها وتلبيتها من قبَل أعضاء التحالف، ولا يمكن إغفال قاعدة البيانات التى تعد الأبرز ضمن أدوار وجهود الحوار الوطنى، فهى المرة الأولى فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر التى يتم عمل قاعدة بيانات موحدة للتطوع فى مختلف الجمعيات، بحيث يتم من خلالها تبادل المتطوعين عند الحاجة، وتوفير برامج تدريبية لبناء قدراتهم.

ويستكمل التحالف الوطنى جهوده فى دعم المواطنين من الفئات الأوْلى بالرعاية والأكثر احتياجاً من خلال إطلاق مبادرة «كتف فى كتف» فى جميع محافظات الجمهورية، بمشاركة متطوعى التحالف، خلال شهر رمضان، وهى تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الفئات الأوْلى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وذلك بتقديم 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية، التى بدأت بالمواطنين فى المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عليهم وحدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات