من آخر من بنى الكعبة؟.. تجددت وشُيدت 12 مرة عبر التاريخ

مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تتجه الأنظار نحو الكعبة الشريفة قبلة المسلمين في العالم، يفدون إليها في حجهم وتهوى أفئدتهم الوصول إليها لرفع أياديهم بالدعاء، لكن ما لا يدركه الكثيرين هو أن مبنى الكعبة تم بناؤه نحو 12 مرة، مما يطرح تساؤلا من آخر من بنى الكعبة؟

وفيما يلي، نعرض تاريخ بناء الكعبة و من آخر من بنى الكعبة؟ وذلك ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع «الوطن» للقراء على مدار اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

من آخر من بنى الكعبة؟

ووفق ما نشر بصحيفة عكاظ السعودية، فإن آخر من بنى الكعبة، هو السلطان مراد الرابع العثماني، وجاء ذلك بعد أن شهدت مكة أمطارا غزيرة تحولت إلى سيول، عام 1630م في 19 شعبان 1039 هـ.

ووصلت الأمطار إلى منتصف الكعبة من الداخل والمسجد الحرام، فأمر بإخراج جميع الأثاث، وأمر بسرعة العمل بها، فبدأ في عمارتها عام 1930 في 23 جمادي الآخر 1040، وتم الانتهاء من تجديدها في غرة رمضان من العام نفسه، وهو الشكل النهائي والمبني الحالي، وكل ما تم بعد ذلك كان عبارة عن ترميم وإصلاح فقط.

تاريخ بناء الكعبة

وكان أول من بنى الكعبة الشريفة من البشر هو آدم عليه السلام ثم تبعه نبي الله إبراهيم، والمعروف وقتها أن البناء الأول للكعبة كان ارتفاع بابها 9 أذرع وبلا سقف، ولها باب ملتصق بالأرض، وتم تجديدها عدة مرات، بداية من عهد عبدالمطلب جد سيدنا النبي الذي قام ببناء الباب من حديد وحلاه بالذهب، وقد كان هذا أول من زين بيت الله بالذهب.

وبحسب الرويات التاريخية، بُني بيت الله الحرام 12 مرة عبر التاريخ بداية من الملائكة وآدم، ثم شيث ابن آدم وإبراهيم وإسماعيل والعمالقة، وجرهم وقصي بن كلاب وقريش وعبدالله بن الزبير عام 65هـ، والحجاج بن يوسف عام 74هـ، وكان آخرهم السلطان مراد الرابع.