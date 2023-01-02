السعودية تنفي تساقط الثلوج على «الكعبة».. فيديو معالج بمؤثرات إضافية

نفت السلطات السعودية، صحة فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لتساقط الثلوج على الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، في ظل الأمطار التي تشهدها البلاد.

ونشرت إمارة «منطقة مكة المكرمة» و«المركز الوطني للأرصاد»، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صورة من الفيديو المتداول، وقالت إنه غير صحيح ومعالج بمؤثرات إضافية، وفقًا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على #المسجد_الحرام غير صحيح ومعالج بمؤثرات إضافية.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/oBtycs4hQo — المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد (@spokespncm) January 1, 2023

وكانت إمارة «منطقة مكة المكرمة»، أشارت في وقت سابق، إلى أن «مركز الأرصاد الوطني» رفع درجة التنبيه على محافظة جدة إلى تحذير، حيث ستشهد المحافظة هطول أمطار رعدية غزيرة، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«الدفاع المدني» تحذر من هطول أمطار غزيرة

وحذرت مديرية «الدفاع المدني» بالسعودية، أهالي محافظة جدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر من هطول أمطار غزيرة، داعية في في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ«تويتر»، الجميع لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في مكان آمن، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

أمطار من خفيفة إلى متوسطة على «مركز الزيتة»

ومساء أمس الأحد، هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على «مركز الزيتة» التابع لمنطقة تبوك الواقعة شمال غرب المملكة العربية السعودية وضواحيه، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».